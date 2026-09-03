George Clooney carga de nuevo contra Trump: "Todos los idiotas creen que son brillantes"

"Todos los idiotas creen que son brillantes, ¿verdad? Es simplemente la verdad. Mira, tenemos a un presidente... Se creen geniales", dijo entre risas del público en una clase magistral en el Festival de Venecia, que la víspera le concedió el León de Oro honorífico a su trayectoria.

Clooney, de 65 años, llegó a esa conclusión al citar la pauta que como director le había dado Joel Coen sobre su personaje en 'O Brother, Where Art Thou?', un delincuente condenado a trabajos forzosos.

"Interpreto a un idiota, y Joel se me acerca y me dice: 'Tú... Eres el tipo más inteligente de cualquier habitación en la que entras'. Obvio, porque todos los idiotas creen que son brillantes", afirmó.

El miércoles, en la rueda de prensa previa a la entrega del León de Oro, el protagonista de otros filmes como 'Good Night, and Good Luck' ('Buenas noches, y buena suerte'), cinta que también dirigió, había definido como una "caquistocracia" la situación actual de Estados Unidos: "Un país gobernado por las personas menos cualificadas".

Clooney dijo no tener miedo a las consecuencias de posicionarse políticamente de forma tan marcada.

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"El presidente de Estados Unidos me dedica tuis ofensivos. No pasa nada. Puedo con ello. Saldré adelante. Todo irá bien. Así es la vida. O sea, me daría muchísima vergüenza llegar al final de mis días sin haber cabreado a nadie por el camino", dijo.

Su encuentro con el público sirvió para echar la vista atrás a su carrera y dejar constancia de que fue la serie 'ER' ('Urgencias') la que le colocó en el mapa cinematográfico: "Después de 'ER' quedó claro que se podía hacer una película solo por mi nombre. En cuanto eso pasó, todo cambió. No dura para siempre, pero desde luego que es divertido".

El actor admitió que aunque el éxito es cuestión de suerte, también hay que trabajárselo. Y, en esa línea, invitó a los presentes a perseguir sus sueños: "No quieres despertarte un día a mi edad, a los 65 años, y decir que nunca lo intentaste. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con tu talento, pero dicho esto, te enfadarás mucho contigo mismo más adelante en la vida si no lo intentas".