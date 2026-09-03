Georgia suspende por completo el procesamiento de petróleo ruso para evitar sanciones

"El plan de diversificación se ha implementado con éxito", reza el comunicado de la empresa.

Black Sea Petroleum agregó que ha recibido por primera vez aproximadamente 90 toneladas de petróleo de Libia para su procesamiento, tras haber trabajado con el crudo kazajo durante el verano.

En julio pasado Georgia adquirió por primera vez 5.500 toneladas de petróleo de Kazajistán por valor de 3,2 millones de dólares.

De este modo, la refinería deja de procesar crudo ruso antes del plazo marcado por la Unión Europea (25 de enero de 2027), cuando entra en vigor la sanción impuesta a raíz del inicio de la guerrade Ucrania.

En julio, el Ministerio de Georgia lamentó la inclusión de la refinería ubicada en el puerto de Kulevi, a 300 kilómetros al oeste de Tiflis, en el paquete de sanciones número 21 de la UE contra Rusia.

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A principios de marzo, Bruselas había excluido el puerto de Kulevi y la terminal de la Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán (SOCAR) del vigésimo paquete de sanciones, tras los compromisos expresados por el gobierno georgiano y del operador portuario.

Actualmente, la refinería de Kulevi tiene una capacidad anual de 1,2 millones de toneladas de petróleo.

En el primer semestre de 2026, la refinería procesó más de 650.000 toneladas de crudo.