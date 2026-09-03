Gobernador de la Fed dice que se inclina por mantener sin cambios los tipos en septiembre

El economista explicó en una entrevista con Reuters que, pese a que la inflación actual se mantiene en Estados Unidos "significativamente por encima" del objetivo del 2 % de la Fed, las tendencias recientes sugieren que se están "viendo algunos signos de desinflación".

El índice de precios al consumidor (IPC) de julio mostró un avance del 3,4 % interanual, mientras que el dato a nivel subyacente, descartando los volátiles precios de los alimentos y los combustibles, arrojó una subida del 2,5 %, lo que en ambos ámbitos supone una décima menos que en junio.

"Si esta tendencia se confirma en los datos que se publicarán en las próximas dos semanas, me inclinaría a apoyar el mantenimiento del objetivo de la tasa de fondos federales en su nivel actual", afirmó Waller.

Los datos del IPC correspondientes al mes de agosto se publican el próximo 11 de septiembre, cuatro días antes de que arranque la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, mientras que las próximas cifras de gastos de consumo personal (PCE), un indicador que el banco central estadounidense ha empleado como principal baremo, salen a la luz el 30 de septiembre.

Las anteriores cifras del PCE, correspondientes a julio, mostraron una subida de precios del 3,7 % (3,3 % a nivel subyacente), sin cambios desde junio.

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"¿Cuál es el coste de esperar una reunión más? Subir 25 puntos básicos (los tipos de interés) en una reunión ahora mismo no hará que el IPC baje al 2%", añadió Waller en la entrevista.

La próxima reunión del FOMC se celebrará los días 15 y 16 de septiembre y la siguiente el 27 y 28 de septiembre.

Las palabras de Waller llegan después de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, ofreciera un discurso poco entusiasta sobre las perspectivas de inflación en el foro económico de Jackson Hole.

La mayoría de inversores da por hecho que la Fed incrementará el referencial en un cuarto de punto antes de que concluya el año de cara a moderar las subidas de precios, muy condicionadas por la guerra de Irán y el encarecimiento del petróleo, y acercarse a la meta del 2 %.

A su vez, se teme que una subida del precio del dinero afecte al alza a los intereses de la deuda estadounidense en un momento en el que el pasivo del Gobierno Federal ha superado los 40 billones de dólares y los rendimientos de los títulos a largo plazo están niveles no vistos desde principios de siglo.