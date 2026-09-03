Gobierno de Paraguay propone ajuste a médicos antes de asamblea para evaluar huelga

"Queremos que el médico se remunere mejor, solamente que el planteamiento del Ejecutivo es claro: un sistema meritocrático (y) que gane más aquel que tiene mejor capacitación, tiene más experiencia", dijo durante una conferencia de prensa el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

El funcionario declaró tras participar de una reunión conciliatoria entre representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que lidera los reclamos, y los ministros de Economía, Salud y Trabajo del Gobierno del presidente Santiago Peña.

Giménez explicó que los incrementos salariales estarán entre los 500.000 y los 4.000.000 de guaraníes (de 84 a 669 dólares, a la tasa de cambio actual) y que comenzarán a pagarse a partir de enero de 2027, beneficiando a unos 10.626 médicos, cerca del 90 % de la plantilla.

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Economía, Óscar Lovera, afirmó que el Gobierno desembolsará unos 60 millones de dólares para hacer frente a los aumentos y pago de los días feriados, otro de los reclamos de los médicos.

El pasado martes, Lovera presentó el proyecto de ley de presupuesto general paraguayo para 2027 ante el Congreso, que controla el oficialismo, un texto que no contempló recursos para aumentar los salarios de los médicos.

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Pero el ministro dijo hoy que el Estado podrá financiar los incrementos gracias a un "ahorro" de 34 millones de dólares en la compra de medicamentos pautada para 2027, y tras conseguir con proveedores sanitarios precios menores en casi 100 productos.

Los galenos paraguayos agrupados en el Sinamed cumplieron cinco jornadas de huelga, entre lunes y viernes de la semana pasada, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

La ministra de Salud y Bienestar Social, María Teresa Barán, declaró este jueves que el Gobierno ya cumplió con tres de las cuatro demandas, tras apuntar que oficializará desde el próximo lunes los contratos de más de casi 2.400 médicos, la totalidad de los que ejercen con contratos temporales y se presentaron a concurso.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

El titular de Economía ha dicho en el pasado que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos.