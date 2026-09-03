Hungría seguirá dando asilo a varones ucranianos en edad militar pese a decisión de la UE

"El Gobierno húngaro ha decidido que se adjudicando el derecho de ofrecer el estatus (de refugiado) a los varones de edad militar que huyan al país", dijo Magyar ante la prensa en Budapest.

El primer ministro, en el poder desde mayo pasado, añadió que la decisión se ha tomado considerando que hay magiares étnicos que huyen de la región ucraniana de Transcarpatia hacia Hungría.

Aludiendo a las "necesidades defensivas de Ucrania", los países de la UE acordaron en julio ofrecer en el futuro protección a ucranianos sólo si han cumplido con sus obligaciones militares.

El estatus de la comunidad magiar en Ucrania -unas 100.000 personas- es una fuente de roces diplomáticos entre los dos países vecinos desde hace años, ya que Budapest acusa a Kiev de no respetar los derechos de las minorías étnicas.

A pesar de que Magyar rompió con las políticas prorrusas del anterior primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, el tema de la minoría magiar en Ucrania sigue siendo un tema conflictivo.

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En ese sentido, el primer ministro aseguró hoy que pese a que en junio se desbloqueara el inicio de las negociaciones de entrada de Ucrania en la UE, Budapest no apoya que se abran nuevos capítulos, ante la falta de avance en la recuperación de los derechos de la minoría magiar en Ucrania.