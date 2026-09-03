Investigan al partido del ultra Vannacci por la implicación de militares en activo

La investigación parte de una denuncia presentada el pasado 1 de septiembre por el Sindicato de Militares de Italia, en la que la organización solicita que se determine si miembros de las Fuerzas Armadas vulneraron sus deberes de neutralidad, imparcialidad y fidelidad institucional al asumir responsabilidades políticas en la nueva formación.

La Fiscalía Militar confirmó este jueves que ha iniciado "investigaciones preliminares destinadas a verificar la posible existencia de hechos de su competencia exclusiva en relación con personas sujetas a la jurisdicción militar", según un comunicado que recogen los medios locales.

Según sostiene el sindicato en su escrito, varios efectivos en servicio activo habrían asumido funciones de liderazgo y propaganda dentro de la formación de Vannacci, combinando en algunos casos estas responsabilidades con cargos en asociaciones sindicales militares.

La denuncia alerta además sobre el presunto uso del rango, las cualificaciones profesionales y el propio uniforme con fines de propaganda política.

La actuación de la Fiscalía Militar culmina una serie de advertencias que la organización ha enviado al Ministerio de Defensa desde abril, cuando detectó los primeros indicios de participación de militares en el proyecto político de Vannacci.

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El 24 de junio remitió una nueva advertencia al ministro de Defensa, Guido Crosetto, en la que alertaba de la persistencia de las conductas denunciadas y de lo que calificó de "inercia institucional".

Ante la falta de respuesta que, según la organización, siguió a esas advertencias, el sindicato acudió a la Justicia ordinaria el pasado 28 de agosto.

La denuncia presentada entonces ante la Fiscalía de Roma contra los responsables de Futuro Nazionale alude a posibles delitos que van desde la incitación al delito y el discurso de odio hasta la asociación subversiva y una eventual reconstitución del partido fascista disuelto.

El secretario general del Sindicato de Militares, Luca Marco Comellini, defendió entonces que la iniciativa no pretendía "silenciar el debate político", sino denunciar lo que la organización considera un traspaso de los límites de la legitimidad democrática y "delitos extremadamente graves".

Entre los elementos aportados figura el programa de Futuro Nazionale (BIP 2027-2037), cuyas propuestas el sindicato considera incompatibles con la Constitución y con el juramento de fidelidad a la República que prestan los militares.

Los denunciantes cuestionan, entre otras medidas, las relativas a la "remigración" y al despliegue de las Fuerzas Armadas, que consideran "estructuralmente incompatibles con los valores democráticos, el principio de igualdad y el juramento de lealtad a la República que presta todo soldado al alistarse".

La investigación coincide con el ascenso de FN en las encuestas. Un reciente estudio de Ipsos sitúa a la formación en el 7,1 % de intención de voto, por encima de la Liga de Matteo Salvini (5,1 %), partido con el que Vannacci obtuvo su escaño europeo antes de romper y crear su propia formación.

Autodefinida como una "fuerza de derecha patriótica e identitaria" asentada, según su propia definición, en los "valores de la civilización católica" y el "derecho romano", la organización sostiene un ideario de marcado carácter ultra.

Su programa incluye el rechazo al aborto y la eutanasia, formación militar en la educación pública y un endurecimiento de la política migratoria mediante un plan de "remigración".

También plantea convertir los procesos de cambio de sexo en un "delito universal", eliminar las uniones civiles, exigir 20 años de residencia para obtener la ciudadanía y establecer un sistema de "voto múltiple" que permitiría a los padres votar en representación de sus hijos menores.