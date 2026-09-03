John Malkovich, aclamado en la Mostra por su comedia negra chilena 'Wild Horse Nine'

Malkovich, fiel a su estilo, apareció en el Lido veneciano con un traje de chaqueta negro y una camisa beige con un vistoso cuello con volantes y chorreras.

Le acompañó en el estreno el resto del reparto, el coprotagonista Sam Rockwell, la actriz chilena Mariana di Girolamo, con un vestido blanco palabra de honor, y la brasileña Ailín Salas, toda de negro.

La película, dirigida por Martin McDonagh, aborda desde el humor negro la presencia de dos agentes de la CIA (Malkovich y Rockwell) en el Chile de meses antes del golpe y un viaje a la Isla de Pascua en el que ambos cargaran con el peso de su pasado y un lúgubre presente.

Por eso, la alfombra roja veneciana tuvo un aire latino, pues como parte de la banda sonora se eligió la canción de Mercedes Sosa "Gracias a la vida".

El papel de Malkovich ha entusiasmado en la Mostra y en la rueda de prensa de presentación algunos medios le animaron a preparar un discurso para posibles premios de cara al futuro.

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Sin embargo el actor consideró que, para él, lo importante es que la película y todo su reparto “estén acaparando tanta atención”.

McDonagh, que vuelve al Lido tras sus exitosas participaciones en 2017 y 2022 con 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' y 'The Banshees of Inisherin', llegó al Palazzo del Cinema veneciano con su pareja, la actriz británica Phoebe Waller-Bridge, que saltó a la fama por la serie 'Fleabag' y combinó en su conjunto el blanco y el negro, con lazada en el cuello y amplia capa.

Asimismo pasaron por la alfombra roja algunas celebridades como Kendall Jenner, que deslumbró con un vestido de tirantes en tonos dorados y el pelo suelto.