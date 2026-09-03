Kuwait califica de "flagrante violación" los ataques iraníes de esta madrugada

"Estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Kuwait, una amenaza directa a su seguridad, estabilidad y a la de sus ciudadanos y residentes, y una grave infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad", afirmó Exteriores en un comunicado.

Asimismo, Kuwait denunció que los ataques constituyen una "peligrosa escalada" que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región, además de "socavar sistemáticamente" los esfuerzos diplomáticos encaminados a la desescalada y la reducción de las tensiones.

El Ministerio también subrayó que el país del golfo Pérsico se reserva el pleno derecho a "adoptar todas las medidas necesarias" para salvaguardar su soberanía y defender su territorio.

En este contexto, también Catar publicó un comunicado mostrando su condena a los recientes ataques de la República Islámica contra Kuwait, calificándolos de "flagrante violación".

Esta nueva ofensiva se produce en el marco de una rápida escalada de violencia en Oriente Medio, desencadenada tras los bombardeos que Estados Unidos ejecutó contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán.

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Washington justificó su intervención como una medida para frenar las agresiones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y proteger a sus tropas en la región.

En respuesta, Teherán lanzó una oleada defensiva de misiles y drones contra bases estadounidenses situadas en Jordania, Baréin, Irak y Kuwait, un deterioro del entorno de seguridad que los países del Golfo temen que arrastre a la región a un conflicto generalizado.