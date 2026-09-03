La aviación pide a Bruselas menos regulación para la próxima década

Las aerolíneas gastaron unos 9.900 millones de euros en 2024 para cumplir con la legislación europea y proyectan que esa factura alcanzará los 33.000 millones anuales en 2050, según estimaciones presentadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Esa organización, que representa a más de 370 aerolíneas responsables de alrededor del 85 % del tráfico aéreo mundial, pidió al Ejecutivo comunitario que aproveche la nueva estrategia para cumplir su compromiso de reducir un 25 % las cargas administrativas.

La directora de Asuntos Europeos de IATA, Neva Sadikoglu Novaky, recordó que la aviación sostiene unos 15 millones de empleos, supone el 4,6 % del PIB europeo y cuenta con 766 aeropuertos comerciales.

Bruselas prevé presentar este mes la estrategia "Apoyar la competitividad y el liderazgo mundial de la industria europea de la aviación", que servirá de hoja de ruta para acelerar su descarbonización y digitalización y reforzar su competitividad internacional.

Uno de los principales puntos de fricción es el ETS, que cubre parte de los vuelos de las aerolíneas desde 2012 y que desde este año ha eliminado completamente la asignación gratuita de derechos de emisión a la aviación.

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IATA reclama que la UE dé prioridad a CORSIA, el sistema mundial de compensación de emisiones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en lugar de extender el ETS europeo a más rutas internacionales.

El ETS obliga a pagar por las emisiones de los vuelos cubiertos, mientras que CORSIA es, en general, menos exigente y se centra en compensar con créditos de carbono las emisiones internacionales que superen un nivel de referencia.

"Puedo admitir que CORSIA no es perfecto. Pero es mejor tener un sistema imperfecto que veintiocho sistemas perfectos diferentes", dijo la economista jefe de IATA, Marie Owens Thomsen, quien también apuntó que extender unilateralmente determinadas obligaciones europeas a la totalidad de los vuelos internacionales plantea problemas de extraterritorialidad.

La asociación pidió también aumentar la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF), varias veces más caros que el queroseno convencional.

La legislación europea obliga desde 2025 a que al menos el 2 % del combustible suministrado en los aeropuertos comunitarios sea SAF, porcentaje que aumentará al 6 % en 2030 y al 70 % en 2050, con cuotas específicas para los combustibles sintéticos o e-SAF.

IATA advierte de que la escasa capacidad de producción y el elevado precio de la energía renovable en Europa dificultan las inversiones, especialmente en e-SAF, y calcula que el sobrecoste de estos combustibles equivale ya a alrededor del 2 % del margen de beneficio de las aerolíneas.

La otra preocupación inmediata es el Sistema de Entradas y Salidas (EES), el mecanismo que registra electrónicamente a los ciudadanos de terceros países que cruzan las fronteras exteriores del espacio Schengen.

IATA no cuestiona la necesidad del sistema, pero advierte de que persisten problemas técnicos y operativos ante el fin en los próximos días de ciertas flexibilidades para facilitar su implantación.

El responsable de IATA para infraestructuras aeroportuarias en Europa, Laurent Bithay, señaló que en algunos aeropuertos se ha duplicado el número de pasajeros que pierden sus conexiones y aseguró que un "número significativo" de Estados miembros ha expresado preocupación por su funcionamiento.

"Le da mala reputación a la UE (...). La tecnología se ha convertido en parte del problema en vez de en parte de la solución", lamentó IATA, que reclama suficiente personal en los controles fronterizos, plena estabilidad del sistema y una aplicación de prerregistro que permita adelantar trámites antes de llegar a la frontera.