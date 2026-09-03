La Bolsa de São Paulo cierra con mínima bajada tras once jornadas seguidas de subidas

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué de América Latina por volumen negociado, terminó la sesión en los 185.188 puntos tras haber iniciado el día con una fuerte subida y ante la decisión de los inversores de vender papeles sobrevalorados en las últimas jornadas para quedarse con las ganancias.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,10 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,1032 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones tradicionalmente más negociadas en el parqué paulista cerraron con bajadas y terminaron ubicando el Ibovespa en terreno negativo por primera vez en más de dos semanas.

Los papeles preferenciales de la petrolera Petrobras terminaron el día con una depreciación del 1,33 % y los ordinarios de la minera Vale con una bajada del 2,96 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron el día con las mayores bajadas fueron las ordinarias del productor de azúcar y etanol Sao Martinho, con una caída del 4,91 %, seguidas por las ordinarias de la petrolera Petrorio (-4,58 %) y por las preferenciales del fabricante de calzados Alpargatas (-4,01 %).

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En la punta contraria, los papeles del Ibovespa con las mayores subidas en la jornada fueron los ordinarios del operador de seguros de salud Hapvida, con una apreciación del 7,28 %, seguidos por los ordinarios de la Companhia Siderurgica Nacional (+7,19 %) y por los ordinarios de la minera CSN Mineracao (+5,31 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 35.185,1 millones de reales (unos 6.886,6 millones de dólares) en alrededor de 4,53 millones de operaciones.