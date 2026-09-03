La Iglesia peruana inicia una colecta nacional para los preparativos de la visita del papa

El secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador de la visita de León XIV, Guillermo Inca, explicó en una rueda de prensa que la colecta "no busca ser solo una recaudación, sino un gesto de comunión, participación y corresponsabilidad como iglesia".

"Es un acto de fraternidad nacional: cada persona, parroquia y comunidad, según sus posibilidades, podrán participar en este gran acontecimiento eclesial. No importa cuánto se de, sino el corazón con el que se comparte", aseveró.

Inca indicó que "una visita papal no debe ser vista como un país reservado a quienes podrán participar físicamente, sino una oportunidad para unir a nuestro país y generar un sentimiento mayor de pertenencia".

"El pequeño aporte de muchas personas expresará el amor al santo padre, creando también un fondo de solidaridad para quienes tienen menos recursos y no queden excluidos de participar en esta visita", apuntó el coordinador, para quien "su visita es una oportunidad para fortalecer la unidad de la Iglesia, la comunión y su misión evangelizadora".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, incidió en que "esta visita tenemos que prepararla todos con todos, que quiere decir que todos tenemos que ser animadores de todo este pueblo peruano que está pronto a recibir esta presencia del señor en la figura de su vicario".

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García Camader exhortó también a los peruanos a abrir los corazones para recibir "el mensaje de comunión y paz que trae el papa León XIV".

Asimismo, el nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco, anticipó que la visita de León XIV "será una visita con una visión muy larga y con una perspectiva muy larga".

"Va a visitar la costa, la sierra y la selva de Perú. De este aspecto geográfico se puede deducir que va a dar un mensaje muy importante para la sociedad peruana y para la iglesia que vive en este país", dijo Rocco.

El nuncio instó a los peruanos a prepararse para la visita conociendo el pensamiento de León XIV, especialmente los documentos como su primera encíclica 'Magnifica humanitas'.

"Todos tenemos que prepararnos y contribuir generosamente, no solo los fieles católicos, sino todos los peruanos, para la organización de la visita", apostilló.

León XIV realizará su primera gira por Suramérica entre el 6 y 16 de noviembre, y estará en Perú del 11 al 16 para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano tras haber adquirido su nacionalidad en 2015 y ejercer en él más de 20 años de vida pastoral, desde misionero hasta obispo, cuya labor en la Diócesis de Chiclayo lo llevó a ser convocado por el papa Francisco para el Vaticano.

Será también el sexto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.