La nueva geopolítica exige a Latinoamérica cooperar en minerales críticos, según expertos

Así lo expresaron expertos en el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que se celebra este jueves en la ciudad brasileña de São Paulo, con especialistas internacionales en medioambiente, bioeconomía y transición energética.

La exministra de Medioambiente brasileña Izabella Teixeira afirmó que la agenda verde tiene que abandonar su concepto tradicional y abarcar otros sectores, como la industria de defensa y la innovación tecnológica, en un mundo que enfrenta crisis simultáneas, "todas disruptivas".

Mencionó así la guerra en Oriente Medio, los problemas en el comercio internacional, las tensiones ideológicas, el avance del crimen organizado en territorios como la Amazonía y la crisis del multilateralismo.

"Hoy vemos la ruptura de todas las reglas internacionales", aseveró en el panel titulado 'la nueva geopolítica energética y el papel de América Latina en la carrera por la descarbonización'.

En este contexto, abogó por "construir una nueva cultura de cooperación regional, con resiliencia climática" para que los países de América Latina tengan "acceso a tecnologías" y "seguridad energética".

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Por su parte, Patricia Ellen, cofundadora da AYA Earth Partners, apuntó que el Sur Global comparte problemas similares y si se une, podrá enfrentar de forma más ágil los desafíos climáticos, productivos y geopolíticos actuales.

"Si no se hace un trabajo entre bloques regionales, vamos a llegar a la mesa de negociación en una posición muy débil", valoró.

Los expertos apuntaron así que el futuro pasa por los recursos naturales y en concreto por los minerales críticos, imprescindibles en la era digital.

"La agenda climática ya no es solo ambiental, es de desarrollo y 'soft power' y la Amazonía (donde se estima que existen enormes reservas de minerales críticos) va a garantizar el futuro de Brasil", manifestó Teixeira.

"Los recursos minerales son la base para andar en un mundo más dependiente de tecnología para tener bienestar. Hoy nadie renuncia a un celular", añadió.

También, el físico Shigueo Watanabe Jr, colaborador de la ONG Climainfo, defendió que Brasil y el resto de América Latina asuma "partes de las cadenas productivas" de los minerales críticos.

Asimismo, criticó seguir buscando nuevos yacimientos de petróleo, en alusión al nuevo hallazgo de hidrocarburos cerca de la desembocadura del río Amazonas que Brasil pretende explotar en el medio plazo.

"Mi empresa va a durar más tiempo, si respeto lo que está a mi alrededor", apuntó.

La cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE, reúne este jueves a autoridades, expertos y representantes de empresas y organismos multilaterales.

El evento cuenta con el patrocinio de ApexBrasil y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.