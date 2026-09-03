La ONU fusiona dos agencias de aprendizaje en UNICLI, como parte de su reforma general

La nueva entidad es fruto de la fusión de la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCC) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).

"Esta decisión supone un importante paso adelante en la Iniciativa UN80 del secretario general y forma parte de la consolidación más amplia de las capacidades de capacitación e investigación del sistema de las Naciones Unidas", indicó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

"La adopción de esta decisión durante el 80 período de sesiones de la Asamblea General reviste una importancia particular", agregó.

La fusión de las agencias para crear UNICLI, afirmó, crea "una plataforma más sólida e integrada para el aprendizaje, el desarrollo de capacidades y la transformación institucional", factores clave para impulsar "la eficacia, la reforma y el impacto" de la ONU.

La iniciativa UN80, lanzada el año pasado por el secretario general saliente, António Guterres, es un plan de reforma para mejorar la eficiencia del organismo y responder a su crisis de liquidez, y prevé entre otras cosas un recorte medio del 15 % del gasto en 2026 y reducciones de personal de hasta el 20 % en algunas áreas.

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"UNICLI reunirá las fortalezas complementarias del liderazgo de UNITAR en formación y desarrollo de capacidades para los Estados miembros, diplomáticos e instituciones, y de la experiencia de UNSSC en aprendizaje, desarrollo de liderazgo y gestión del conocimiento para el personal de la ONU", indica un comunicado de las agencias que se fusionan.

La entidad entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2027 tras una transición "gradual", y si bien la sede estará en Ginebra (Suiza), la ciudad de Turín (Italia) seguirá funcionando como un "campus de aprendizaje y espacio de convocatoria", mientras que "Bonn, Hiroshima, Nueva York y Madrid continuarán desempeñando sus funciones actuales", detalla la nota.