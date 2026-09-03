La Policía alemana investiga posible intento de atentado contra una empresa armamentística

"Se está investigando si existe un trasfondo político", declaró un portavoz de la Oficina de Investigación Criminal de Baviera.

Poco antes de la pasada medianoche fueron arrojados desde un automóvil artefactos incendiarios contra una obra en construcción situada frente a la sede central de Rohde & Schwarz, en Múnich.

La policía detuvo a una mujer de 28 años y a un hombre de 38, ambos de nacionalidad búlgara.

Un testigo alertó a la policía poco antes de la medianoche e informó de que en el barrio de Berg am Laim, en el sureste de Múnich, habían arrojado artefactos incendiarios desde un automóvil.

Uno de ellos se incendió en la zona de los contenedores de obra situados frente a la sede de Rohde & Schwarz.

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Una patrulla policial pudo apagarlo y solo se produjeron daños materiales de poca consideración, según BR.

En el lugar de los hechos, los agentes encontraron otro artefacto incendiario que no había llegado a prender.

Fue neutralizado por especialistas de la Oficina de Investigación Criminal de Baviera.

Durante la operación de búsqueda, agentes detuvieron a los dos sospechosos en una gasolinera cercana.

Una portavoz de Rohde & Schwarz confirmó a BR el operativo policial, pero rehusó hacer más declaraciones.

La empresa trabaja, entre otros ámbitos, en tecnologías de seguridad y en sistemas de comunicación para organismos públicos y las Fuerzas Armadas.

En 2021 desconocidos incendiaron en las inmediaciones de Rohde & Schwarz un cable eléctrico que se encontraba expuesto en una zanja de obra.

El sabotaje de entonces provocó un apagón que afectó a 20.000 hogares del este de Múnich, pero todavía no ha sido esclarecido.