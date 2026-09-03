La primera fotografía de la historia vuelve a Francia por el bicentenario de su invención

La imagen, realizada por el inventor e ingeniero Nicéphone Niépce hacia 1826 y que actualmente se encuentra en el Harry Ransom Center de Austin, en Texas, llegará prestada al museo Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, situado muy cerca del lugar donde fue captada.

"Que esta imagen fundadora, de una mirada desde una ventana de Borgoña, vuelva dos siglos después al país que la vio nacer" constituye, según Pégard, uno de los momentos simbólicos del bicentenario.

Francia celebrará dos siglos de fotografía con un ambicioso programa que se extenderá a lo largo de más de un año, hasta septiembre de 2027, y que incluirá más de mil proyectos en toda Francia y en 40 países del mundo, entre ellos, Reino Unido, Hungría, China o Brasil.

Exposiciones, encuentros, publicaciones, podcasts, concursos, proyectos educativos y propuestas audiovisuales implicarán a museos, bibliotecas, universidades y centros de arte, así como a grandes instituciones como la Biblioteca Nacional de Francia, el Centro Pompidou o la galería nacional Jeu de Paume.

Según la ministra, el objetivo es llegar a un público lo más amplio posible, en particular, a los más jóvenes que viven en un mundo saturado de imágenes, muchas de ellas "falsas o perturbadoras".

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"Al igual que se aprende a leer un libro, la lectura de la fotografía y, más ampliamente, de las imágenes se ha convertido en una cuestión social de gran importancia", afirmó.

La preocupación coincide con una de las principales reflexiones de Dominique de Font-Réaulx, presidenta del consejo científico del Bicentenario, entrevistada por EFE.

Para esta historiadora del arte, la multiplicación de imágenes ha llegado a tal punto que la fotografía puede volverse "transparente, invisible", precisamente por su presencia constante.

De Font-Réaulx considera por ello especialmente importante "aprender a leer las imágenes fotográficas", una necesidad que, a su juicio, "nunca ha sido tan importante" debido, entre otros factores, a la inteligencia artificial (IA) y a su capacidad para crear lo que no existe en el mundo real.

Pese a todo, esta experta se muestra optimista: "A la luz de exposiciones recientes, cabe señalar que los propios fotógrafos están adoptando la IA y poniéndola al servicio de su creación. Por eso, tengo bastante confianza en el futuro de la fotografía y en su capacidad de reinvención, como ha venido ocurriendo desde hace 200 años".

Para el Gobierno francés, el bicentenario también es una ocasión para reivindicar el orgullo de haber inventado la fotografía.

"La nación eligió no patentar el invento, sino entregarlo a la humanidad", recordó Pégard, para quien ese gesto refleja la concepción francesa del progreso basada en que "el saber es un bien universal y el conocimiento, un bien compartido"

El bicentenario quiere así mirar simultáneamente al origen y al futuro de un invento que, en palabras de la ministra francesa de Cultura, transformó la relación con "lo real, la memoria y la verdad" y acabó impregnando campos tan diversos como el periodismo, la medicina, la astronomía, la ciencia y, con el paso del tiempo, la vida cotidiana de cada uno de nosotros.