La producción petrolera de Latinoamérica llegó a 318 millones de barriles en abril pasado

Los tres principales productores de la región fueron Brasil (42 %), México (17 %) y Venezuela (11 %), que concentraron el 70 % de la producción petrolera regional, seguidos de Guyana (9 %), Argentina (8 %), Colombia (7%) y Ecuador (4 %).

De acuerdo con el boletín de la Olacde, organismo internacional con sede en Ecuador, el 21 % del valor de las exportaciones totales de petróleo de la región se destinó a países de América Latina y el Caribe, mientras que la mayor parte tuvo como destino mercados fuera de la región.

A su vez, el 54 % del valor de las importaciones totales de petróleo de Latinoamérica y el Caribe correspondieron a comercio intrarregional, y el resto provino de mercados extrarregionales.

Respecto al gas natural, la producción de Latinoamérica y el Caribe fue de 21,7 millones de metros cúbicos, un 8,5 % más que en el mismo mes del año anterior y un 2,3 % menos que en marzo de este año, en un contexto en el que Oriente Medio atravesaba uno de los momentos más tensos de las últimas décadas.

El factor determinante fue que el conflicto iniciado a finales de febrero en Oriente Medio dejó de ser un enfrentamiento acotado y pasó a desplegarse de manera simultánea en varios frentes terrestres y marítimos, generando disrupciones en rutas comerciales y elevando la incertidumbre global.

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La producción de gas natural en América Latina y el Caribe continúa concentrada en un grupo reducido de países, liderados por Argentina y Trinidad y Tobago, con un 22 % del total cada uno, seguidos de Brasil (14 %), Bolivia (12 %) y México (10 %), que desciende al quinto lugar tras estar igualado con Bolivia previamente.

El 20 % restante de la producción regional de gas se distribuye entre Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador.