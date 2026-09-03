La UE encara la recta final para llenar sus reservas con el gas al doble de precio

Tras una reunión del Grupo de Coordinación del Gas de la UE, la Comisión señaló en un comunicado que los técnicos comunitarios y nacionales consideran que "la situación en los mercados energéticos mundiales sigue siendo excepcional y requiere una estrecha vigilancia", pero "difiere significativamente de la de 2021/2022".

"Según las proyecciones basadas en datos históricos, la UE avanza en la dirección adecuada para alcanzar un nivel suficiente de preparación de cara al invierno. En las circunstancias actuales, la Comisión no ve motivos para intervenir. El sistema gasístico de la UE es suficientemente resiliente para afrontar el próximo invierno con unos niveles de almacenamiento inferiores", indicó el Ejecutivo comunitario.

Con todo, la situación en Oriente Medio sigue siendo "inestable" y la producción de gas natural licuado (GNL) de Catar continúa paralizada, mientras que las olas de calor en Europa han elevado la demanda de gas para generar electricidad.

Los depósitos subterráneos de gas de la UE estaban al 65,4 % de su capacidad al cierre de agosto, con unos 740 teravatios hora (TWh) almacenados, según Gas Infrastructure Europe (GIE), por debajo de los niveles habituales para estas fechas.

La situación varía considerablemente entre países. Polonia tiene sus depósitos al 93,3 % e Italia al 83,3 %, frente al 73,5 % de España, el 71,3 % de Francia y el 53,3 % de Alemania, mientras los niveles más bajos corresponden a Letonia (45 %) y Países Bajos (47,3 %).

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La UE llega así a la recta final de la temporada de llenado con menos gas almacenado y con precios considerablemente más elevados. El TTF neerlandés, referencia del mercado europeo del gas, cerró este miércoles en unos 73 euros por megavatio hora (MWh) y llegó a superar los 74 euros, su nivel más alto en más de tres años.

El gas europeo cuesta así más del doble que hace un año y que antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuando rondaba los 32 euros por MWh, aunque continúa muy lejos de los casi 340 euros alcanzados en agosto de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

El encarecimiento complica el llenado de los depósitos en un momento en que la UE depende mucho más del GNL y está más expuesta a las perturbaciones del mercado internacional y a la competencia de Asia por los cargamentos.

En 2025, la UE importó un récord de 146.000 millones de metros cúbicos de GNL, frente a 112.000 millones el año anterior, y Estados Unidos suministró el 58 % de esas compras, un volumen equivalente a aproximadamente una cuarta parte de todo el gas consumido en la UE.

La dependencia estadounidense ha seguido aumentando mientras Europa abandona progresivamente el gas ruso. Durante el pasado invierno, el GNL de Estados Unidos representó cerca del 30 % de todas las importaciones europeas de gas y alrededor de dos tercios de las importaciones de GNL, según ACER.

Esta dependencia aumenta la exposición europea a las consecuencias de la guerra en Irán y a las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba alrededor de una quinta parte del comercio mundial de GNL.

La menor disponibilidad de gas procedente de Oriente Medio obliga a Europa y Asia a competir por una oferta limitada de cargamentos flexibles, principalmente estadounidenses.

ACER calcula que, para alcanzar un llenado del 90 % este año, la UE necesitaría aumentar aproximadamente un 13 % sus importaciones de GNL respecto a los niveles de 2025. Llegar al 80 %, en cambio, sería posible manteniendo las compras del año pasado, de unos 11.000 millones de metros cúbicos mensuales.

Las normas europeas mantienen como objetivo vinculante alcanzar un llenado del 90 % en algún momento entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre, aunque permiten desviarse hasta diez puntos porcentuales cuando existan dificultades y otros cinco si la Comisión activa una flexibilidad adicional.

"La incertidumbre geopolítica sigue provocando una considerable volatilidad de los precios", concluyó la Comisión, que volverá a reunir a los expertos el próximo 24 de septiembre.