Mundo
03 de septiembre de 2026 a la - 13:20

La Unión Africana y EEUU buscan fortalecer su cooperación en infraestructura e inversiones

Imagen sin descripción

Nairobi, 3 sep (EFE).- La Unión Africana (UA) y Estados Unidos mostraron este jueves su compromiso de fortalecer su cooperación en materia de infraestructura, inversiones y comercio, en el marco de una visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Frank Garcia, a varios países del continente.

Por EFE

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, mantuvo un encuentro en Adís Abeba con Garcia en el que revisaron las áreas prioritarias del Grupo e Trabajo sobre Inversiones Estratégicas de la Comisión de la UA y Estados Unidos, según un comunicado de la organización africana.

"(Garcia) destacó las oportunidades para fortalecer la cooperación en áreas como el comercio y la inversión, el desarrollo de infraestructura, la diplomacia, la paz y la seguridad", reza el texto.

Del mismo modo, reafirmó que África continúa como una "prioridad" para Washington.

Por su parte, Youssouf transmitió sus felicitaciones a Farcia por el "compromiso constructivo" y el "liderazgo" de Estados Unidos a la hora de lograr la paz en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tanto a través del proceso de Doha como de Washington.

Del mismo modo, celebró su papel en el proceso de paz de Sudán, donde ambas partes pidieron "un alto el fuego inmediato y el cese de las hostilidades, el acceso humanitario sin trabas y un proceso político inclusivo, liderado por civiles, que sitúe al país en una senda creíble hacia la paz y el restablecimiento del orden constitucional".

Sobre Libia, Youssouf y Garcia subrayaron la necesidad de lograr una solución política "integral, inclusiva y sostenible".

En su reunión también hablaron sobre la importancia de una cooperación sostenida para abordar desafíos como la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la inseguridad marítima y la piratería.

Garcia visitó Zambia el pasado 30 de agosto, donde mantuvo un encuentro con el presidente del país, Hakainde Hichilema, y está previsto que también viaje a Kenia en los próximos días, si bien la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense no ha especificado su agenda concreta.