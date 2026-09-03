La Unión Africana y EEUU buscan fortalecer su cooperación en infraestructura e inversiones

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, mantuvo un encuentro en Adís Abeba con Garcia en el que revisaron las áreas prioritarias del Grupo e Trabajo sobre Inversiones Estratégicas de la Comisión de la UA y Estados Unidos, según un comunicado de la organización africana.

"(Garcia) destacó las oportunidades para fortalecer la cooperación en áreas como el comercio y la inversión, el desarrollo de infraestructura, la diplomacia, la paz y la seguridad", reza el texto.

Del mismo modo, reafirmó que África continúa como una "prioridad" para Washington.

Por su parte, Youssouf transmitió sus felicitaciones a Farcia por el "compromiso constructivo" y el "liderazgo" de Estados Unidos a la hora de lograr la paz en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tanto a través del proceso de Doha como de Washington.

Del mismo modo, celebró su papel en el proceso de paz de Sudán, donde ambas partes pidieron "un alto el fuego inmediato y el cese de las hostilidades, el acceso humanitario sin trabas y un proceso político inclusivo, liderado por civiles, que sitúe al país en una senda creíble hacia la paz y el restablecimiento del orden constitucional".

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Sobre Libia, Youssouf y Garcia subrayaron la necesidad de lograr una solución política "integral, inclusiva y sostenible".

En su reunión también hablaron sobre la importancia de una cooperación sostenida para abordar desafíos como la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la inseguridad marítima y la piratería.

Garcia visitó Zambia el pasado 30 de agosto, donde mantuvo un encuentro con el presidente del país, Hakainde Hichilema, y está previsto que también viaje a Kenia en los próximos días, si bien la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense no ha especificado su agenda concreta.