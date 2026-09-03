León XIV pide a obispos de regiones árabes cuidar a los migrantes, sobre todo en el Golfo

Durante una audiencia celebrada este jueves en el Vaticano, el pontífice pidió a las comunidades católicas de la región que se conviertan en "casas en las que nadie se sienta extraño" y les exhortó a defender de forma firme la dignidad de cada persona que llega a esos territorios.

"Cuidad también de los migrantes, muy numerosos, sobre todo en los países del Golfo. Muchos viven lejos de sus seres queridos y experimentan soledad y precariedad", subrayó el papa.

En un discurso marcado por la compleja realidad de Oriente Medio y el norte de África, León XIV reconoció que las iglesias locales operan en contextos profundamente golpeados por "tensiones políticas, sociales y religiosas", marcados por el éxodo de la propia población local.

"Cuando las comunidades se vuelven más frágiles y muchas familias se ven obligadas a emigrar, vuestro ministerio se hace aún más necesario. Sed siempre pastores cercanos a vuestro pueblo, capaces de compartir sus heridas, de escuchar, sostener y consolar", exhortó a los prelados.

Sobre el número de fieles en la zona, León XIV pidió a los pastores "no tener miedo de la pequeñez" y afirmó que "la fecundidad de la Iglesia no se mide en números, estructuras o recursos, sino en la fidelidad al Evangelio".

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"En el corazón de sociedades marcadas por conflictos y divisiones, vuestras comunidades deben mostrar que es posible vivir, servir y esperar juntos", afirmó, destacando también la urgencia de acompañar a las familias y a los jóvenes.

Asimismo, el papa pidió reforzar el diálogo interreligioso con las comunidades musulmanas y otras tradiciones espirituales de la región, asegurando que tender puentes "no significa renunciar a la propia identidad, sino sin miedo al encuentro".

"Allí donde la guerra ha sembrado desconfianza, cada gesto de estima, colaboración y respeto puede convertirse en un paso hacia la reconciliación y la paz", concluyó.