Los Premios Juventud aterrizan en España como fiesta de la música y el talento hispano

Los premios, que tuvieron diversos escenarios durante su historia como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, dan este año el salto por primera vez a España, como puente con América gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones esta nueva edición y a él le siguen, con siete candidaturas cada uno, el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro; y con seis Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

La primera edición europea reunirá en Starlite Marbella a más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo, además de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.

La distribución se hará en más de 150 países, incorporando nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

Entre los artistas confirmados que actuarán en la gala se encuentran Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Farruko y La Oreja de Van Gogh.

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En total habrá cincuenta categorías, que reconocen a artistas de la música, la televisión, el 'streaming', los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, 'Creator de España', para reconocer al talento digital español.

Entre los galardones que se entregarán está el llamado "agente de cambio", que se concede a gente que hace algo por el bien de su entorno. En esta edición, los premiados serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.

Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tendrá continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

El presidente de Univisión, Nacho Meyer, dijo en el acto de inicio que estos premios son "mucho más que una gala", porque en sus más de dos décadas de historia se han convertido en una celebración de la música y la cultura latina.

Retransmitida en directo por Univisión y Televisión Española (TVE), la gala contará con una audiencia potencial próxima a los mil millones de espectadores y estará conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

TelevisaUnivision mantiene la proyección hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de su ecosistema audiovisual y digital, incluida su plataforma de 'streaming' ViX y socios estratégicos en la región, mientras que la incorporación de TVE permitirá extender la distribución hacia nuevos territorios a través de su red internacional.

Los artistas españoles y europeos tendrán así una vía de exposición hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica, mientras que el talento latinoamericano contará con una plataforma desde la que reforzar presencia, contenidos y visibilidad en España y Europa.

Durante sus más de dos décadas de historia, Premios Juventud ha acompañado la evolución de la música latina y ha reconocido a artistas que hoy son referentes globales, como Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Sebastián Yatra o Rosalía.

La última edición de Premios Juventud generó 450 millones de interacciones digitales y, entre el público joven de Estados Unidos, sus audiencias superaron a las de grandes galas internacionales como los Oscar, los Globos de Oro o los Grammy, según la organización.