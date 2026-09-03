Malvinas cobraría 2.000 millones de dólares en regalías por un polémico proyecto petrolero

El cálculo de ingresos potenciales aparece en un documento elaborado por la Secretaría Financiera del Gobierno isleño con el objetivo de crear un Fondo Soberano de Riqueza (SWF, por su sigla en inglés) a partir de las regalías que paguen Navitas y Rockhopper por el desarrollo del proyecto 'offshore' Sea Lion, en la cuenca petrolera Malvinas norte.

El documento, al que tuvo acceso EFE, resalta que el desarrollo de una industria de hidrocarburos en este archipiélago del Atlántico sur "ofrece la oportunidad de recibir importantes ingresos por regalías, estimados en aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses durante los 30 años de las fases 1 y 2 del área de desarrollo del norte".

Según el Ejecutivo isleño, el SWF tendrá como fin "salvaguardar, administrar, invertir y distribuir los ingresos provenientes de regalías petroleras y el impuesto directo sobre las empresas".

Su objetivo es que la Asamblea Legislativa apruebe el SWF en 2029 y el fondo se ponga en marcha en 2030.

Sea Lion, proyecto sobre el que pesa una demanda presentada el pasado martes en tribunales argentinos, es un yacimiento a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en un área que Argentina considera parte de su plataforma continental y, por tanto, comprendida en la disputa de soberanía con Reino Unido.

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Navitas y Rockhopper aprobaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y prevén extraer el primer barril de crudo en marzo de 2028, lo que marcará el inicio de la producción petrolera en Malvinas, un archipiélago que hasta ahora vive de la pesca, el ganado ovino, el turismo y la actividad ligada a la base militar británica que opera desde 1985 en ese territorio de ultramar.

La importancia del proyecto es tal que figura en la Estrategia de Desarrollo Económico 2026-2040 presentada por el Ejecutivo isleño en junio pasado.

En el documento, al que también tuvo acceso EFE, se afirma que el desarrollo de la industria petrolera ofrece a las islas oportunidades económicas que, potencialmente, se extienden "hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI", y que resultan clave para "salvaguardar la seguridad económica futura" de su población.

El impacto de Sea Lion "probablemente será incluso más significativo que el que la pesca ha tenido en la economía durante los últimos 40 años", dicen desde las islas.

Situadas a 13.000 kilómetros de Londres y a 464 kilómetros de Argentina continental, Malvinas es un archipiélago compuesto por dos islas principales y 776 menores bajo ocupación británica desde 1833 y escenario de una guerra en 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

Con una población activa de 2.159 personas de origen británico, la economía isleña está dominada por la industria pesquera, que representa actualmente entre el 50 % y 60 % de su PIB, de acuerdo a un reciente informe de la calificadora de riesgo S&P Global.

Según esta agencia, la entrada en producción de Sea Lion "probablemente represente un cambio sustancial" para Malvinas, "convirtiendo al sector de hidrocarburos en un contribuyente de gran importancia para la actividad económica" isleña.