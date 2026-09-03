Marie se convierte en huracán categoría 1 mientras se acerca al noroeste de México

"El huracán Marie de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson continúa intensificándose", advirtió el SMN, en una tarjeta informativa.

También avisó de que la "extensa circulación" del fenómeno "refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y el occidente del territorio nacional".

El SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro de Marie se localizaba a 660 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

"Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur", insistió la autoridad meteorológica.

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Por su parte, el gobierno de Baja California Sur acordó la suspensión de clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, ante el pronóstico de lluvias.

Además, se cerró la navegación a embarcaciones menores en los puertos de San José del Cabo, Cabo San Lucas y San Carlos.

Según el pronóstico del SMN, Marie podría escalar huracán categoría 2 alrededor de las 18:00 horas de este jueves (02:00 GMT+1) y el sábado, con vientos de hasta 205 km/h.

La autoridad meteorológica mexicana prevé que baje a categoría 1 entre el sábado 5 y el lunes 7, para después degradarse nuevamente a tormenta el martes 8, ya a unos 1.405 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.