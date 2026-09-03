Marruecos informa a España de que está investigando la entrada masiva de personas en Ceuta

Fuentes del Ejecutivo español informaron este jueves de esa investigación de Marruecos, que, según concretaron, fue comunicada por el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Bourita, a su colega español, José Manuel Albares.

El Ejecutivo ha venido asegurando que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de esa entrada en la ciudad norteafricana española, algo que así reiteró hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en el Congreso para explicar la crisis migratoria.

No obstante, precisó que, si España tuviera pruebas "sólidas", actuaría "en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación".

Las fuentes citadas subrayaron que esas palabras no suponen un cambio de actitud, ya que recalcan que, en todo momento, se ha asegurado que no se puede responsabilizar a nadie de lo sucedido porque no hay evidencias para ello.

Sánchez desveló hoy que el pasado 21 de agosto el Gobierno convocó a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, debido a las declaraciones de los ministros de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, en las que recientemente reivindicaban la soberanía o la liberación de Ceuta y Melilla, ciudades españolas fronterizas del país vecino.

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Sobre que no se informara en su momento de esa convocatoria, el Gobierno español subraya que las relaciones bilaterales, máxime en un asunto como éste, requieren prudencia.