Martin McDonagh: "Me gusta cuestionar a la autoridad y lo que se nos dice que es cierto"

"Me gusta cuestionar a la autoridad, cuestionar aquello que nos dicen que debemos aceptar", dijo este jueves en la rueda de prensa de presentación del filme.

Su historia se sitúa en vísperas del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó en Chile al presidente Salvador Allende. Como protagonistas, dos agentes de la CIA, Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), que se encuentran en el país en misión encubierta y a los que su jefe, interpretado por Steve Buscemi, ha enviado de Santiago a la Isla de Pascua.

"Siempre me ha interesado conocer la verdad sobre lo que ha estado haciendo la CIA durante los últimos 50 o 60 años y las atrocidades que ha cometido por todo el mundo. La película también aborda Guatemala, el Congo, la Bahía de Cochinos... Quizá sea algo de lo que no se habla lo suficiente".

A diferencia de las intervenciones de entonces, no obstante, a McDonagh le resulta "inquietante" y "extraño" que en el Estados Unidos actual con Donald Trump al mando "ya ni siquiera parecen molestarse en ocultarlo": "En los años setenta, al menos, esa gente horrible tenía la inteligencia suficiente para mantener sus actos en secreto. Pero da la sensación de que todo es cada vez más estúpido".

El cineasta, de 56 años, subrayó que le gusta poner en tela de juicio las cosas "incluso en las películas que son menos políticas".

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Y desde su adolescencia, según relató, se ha interesado por la implicación de la CIA en el derrocamiento de Allende, elegido democráticamente.

"Tener eso como telón de fondo era muy importante. Y entonces me di cuenta de que la historia podía girar en torno a uno de esos hombres, que experimenta culpa y arrepentimiento por la vida que ha llevado junto a esta gente de la CIA y por todas las cosas que había hecho", añadió.

Eso hizo, en su opinión, que 'Wild Horse Nine' "dejara de ser una simple comedia para convertirse en algo mucho más profundo, más triste y más oscuro".

La cinta se enfrenta en liza por el León de Oro a filmes como 'Ink', de Danny Boyle, que inauguró la competición el miércoles; 'Bucking Fastard', de Werner Herzog, con las hermanas Kate y Rooney Mara compartiendo pantalla por primera vez, o 'Bunker', de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas.