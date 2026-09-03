Miguel Ángel Oliver urge a convertir "compromisos" climáticos en "soluciones concretas"

En una intervención telemática durante la apertura del IV Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV) en São Paulo, Oliver ha resaltado que, con la mirada puesta en la próxima COP31 en la ciudad turca de Antalya, el reto actual radica en definir a qué velocidad y con qué impacto social y económico se va a ejecutar la transición ecológica.

"La tierra nunca ha estado quieta en Sudamérica", ha afirmado el presidente de EFE, al recordar la reciente secuencia de terremotos registrados en países como Colombia, Venezuela, México y Perú.

"Entender por qué ruge tanto exige mirar bajo la superficie, pero también hacia arriba, en las ciudades y casas que se han construido sobre ese suelo en permanente tensión", ha añadido.

En ese sentido, ha dicho que estos fenómenos, sumados a emergencias extremas como la reciente avalancha en Nepal o seísmos en otras partes del globo, evidencian la "fragilidad humana ante el poder de la naturaleza".

Y, para hacer frente a esta vulnerabilidad, ha abogado por combinar la inversión con "la apuesta por el conocimiento" y el urbanismo, ya que "en un territorio donde la tierra nunca está fija, la resiliencia depende de normas estrictas, planificación urbana y educación".

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Asimismo, el presidente de EFE ha enfatizado que América Latina cuenta con una "posición excepcional" en la nueva geopolítica de la energía gracias a su biodiversidad, su capacidad de generación renovable y sus recursos minerales clave para la transición energética.

Sin embargo, ha advertido de que la mera posesión de recursos no asegura el desarrollo si no se logra generar tecnología, industria y empleo local.

Por ello, ha indicado que los actores regionales deberán resolver una "ecuación compleja: compatibilizar sostenibilidad, productividad y competitividad".

“Que la región no sea solo proveedora de los recursos que necesita la economía verde mundial, sino que sea protagonista de la innovación y del valor que va a producir esa transformación”, ha expresado Oliver.

Finalmente, ha reivindicado la función del periodismo para mostrar la distancia entre las promesas y los hechos, así como para promover que el debate ambiental trascienda el ámbito corporativo e institucional y se transforme en una "verdadera conversación social".

La cuarta edición del FLEV está compuesta por cinco paneles de diálogo y análisis que abordan desde la adaptación de las ciudades frente al cambio climático, la gestión sostenible de recursos hídricos y residuos, así como los avances en materia de innovación tecnológica y logística verde.

El evento cuenta con el patrocinio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.