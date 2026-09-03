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03 de septiembre de 2026 a la - 13:25

Milán sube un 0,88 % con Lottomatica a la cabeza tras reponerse del ajuste por Cirsa

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Roma, 3 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,88% hasta los 52.245,47 puntos, con el grupo de juegos de azar Lottomatica liderando las ganancias tras reponerse del ajuste derivado de la absorción de la española Cirsa.

Por EFE

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,84 % hasta los 54.828,12 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 291 millones de acciones por un valor de 2.879 millones de euros (unos 3.346 millones de dólares).

La empresa con mejores resultados en el selectivo fue el grupo de juegos de azar Lottomatica, que subió un 5,77 %, después de encabezar las pérdidas en la jornada del miércoles tras conocerse la absorción de la española Cirsa.

Le siguieron en el terreno positivo, el grupo automovilístico Stellantis (4,21 %); Telecom Italia (2,79 %); la sociedad de cartera Azimut (2,77 %) y Poste Italiane (2,47 %).

En contraste, lideró las pérdidas la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli, con una bajada del 1,72 %, seguida de la marca de bebidas Campari (-1,69 %); la multinacional del sector de la defensa Leonardo (-1,46 %); la fabricante de audífonos Amplifon (-1,20 %) y la red de cobros Nexi (-1,16 %).