Milei llega a Santiago para abrir el Foro Madrid antes de su anuncio sobre las Malvinas

El líder argentino participa del encuentro en medio de la expectativa que generó su anuncio de que esta noche dará un mensaje a su nación sobre la disputa por la soberanía de las Malvinas con Reino Unido.

Milei intervendrá esta mañana en el foro que reúne a políticos de la derecha y la extrema derecha americanas en el Centro de eventos San Carlos de Apoquindo, en el sector oriente de la capital.

Posteriormente, el presidente argentino sostendrá una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, antes de dirigirse al Palacio de La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Allí, Milei será recibido por Kast para mantener una reunión bilateral de la que no se ha comunicado los temas a tratar, pero que ocurre luego del impás diplomático entre Chile y Argentina, la pasada semana, a raíz de la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

Será el tercer encuentro entre ambos desde que el presidente chileno asumió el cargo en marzo de este año. Milei asistió entonces a su investidura y, en abril, recibió a Kast en la Casa Rosada durante la primera visita oficial al exterior del mandatario chileno.

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En aquella ocasión, Kast afirmó que era un buen momento para "estrechar los lazos" entre ambos países y avanzar en una agenda conjunta sobre pasos internacionales, seguridad, crimen organizado y narcotráfico.

La llegada del mandatario argentino ha sido aprovechada por el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para pedir a Kast que retome la urgencia por la solicitud de extradición del exguerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991.

El paradero de Apablaza, quien se asiló en Argentina desde hace décadas, es desconocido desde principios de abril cuando la Justicia de ese país ordenó su detención con fines de extradición y no se concretó, después de que la policía no lo encontrara en su vivienda.

Tras este encuentro, Milei regresará a Buenos Aires donde ofrecerá un mensaje a los ciudadanos a través los medios de comunicación en abierto, en el que se espera que ofrezca detalles sobre "los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas", según un comunicado oficial.

El mensaje del mandatario tendrá lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera la pasada semana que podría revisar su posición sobre la soberanía británica del archipiélago, teniendo en cuenta que hasta la fecha Washington se ha mantenido neutral, pero ha aceptado de facto esa ocupación.