Milei se reúne en Chile con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de EEUU

En el centro de eventos San Carlos de Apoquindo, ubicado en Santiago de Chile, Milei y Rogers mantuvieron una conversación de la que participaron el canciller argentino, Pablo Quirno, y la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Si bien no ha trascendido información sobre los temas abordados durante el encuentro, la reunión con Rogers fue una de las escasas actividades incluidas en la agenda del mandatario durante su visita este jueves a la capital chilena, donde participó además como orador del Foro Madrid y se reunió con su homólogo chileno, José Antonio Kast.

El encuentro de Milei con Rogers se produce además horas antes de que el mandatario dé este jueves un discurso a la nación vinculado al reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, bajo dominio del Reino Unido.

El pasado martes, el presidente argentino señaló que el reclamo por las islas es la causa "mas importante y sagrada" de los ciudadanos de su país, al agradecer una declaración de Donald Trump en la que sugirió que Washington podría cambiar su postura y defender la soberanía argentina del archipiélago.

El presidente estadounidense afirmó, un día antes, que su Gobierno está evaluando su postura sobre las Malvinas, administradas por el Reino Unido: “Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario republicano a la pregunta de un periodista en la Casa Blanca.

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Las declaraciones de Trump introducen un nuevo elemento en la política del Gobierno de Milei en el reclamo de la soberanía del archipiélago, después de que el mandatario argentino asegurara en agosto que la alianza con Estados Unidos era la "llave" para recuperarlo.

“Estados Unidos ha cambiado su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei a inicios del mes pasado.

Días después, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, descartó que existiera un cambio en la política de Washington, que históricamente ha mantenido una posición neutral en la disputa de soberanía de las Malvinas, aunque ha reconocido la administración británica del archipiélago.