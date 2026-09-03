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03 de septiembre de 2026 a la - 10:25

Misión de ONU pide a Gobierno iraní retirar ley que castiga comunicación con el exterior

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Ginebra, 3 sep (EFE).- La Misión Internacional de Investigación de la ONU sobre Irán pidió este jueves al Gobierno de este país que retire un proyecto de ley que podría sentenciar a penas de hasta 30 años de prisión a quienes mantengan comunicación con personas o entidades extranjeras.

Por EFE

El proyecto, denominado Lucha contra la Infiltración Extranjera, obligaría a los iraníes a declarar y registrar sus actividades con extranjeros y a obtener autorización previa a través de un sistema en línea, en el que tendrían un papel central el Ministerio de Inteligencia y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

La medida abarcaría desde contactos con medios extranjeros y cooperación científica y académica hasta publicaciones, conferencias y actividades culturales.

La misión advirtió de que el texto podría criminalizar actividades cotidianas como escribir artículos o libros, compartir análisis o datos, colaborar con instituciones científicas extranjeras o participar en talleres y congresos (en persona o en línea).

Según la ONU, estas disposiciones amenazan derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, asociación, educación y a la participación en la vida cultural.

Otros expertos de la ONU han denunciado en los últimos meses detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en el contexto de las protestas, además de restricciones a las comunicaciones y a la actividad de periodistas y defensores de los derechos humanos.