Muere a los 33 años Carla Jeffery, la actriz estadounidense de 'Zombies'

Su muerte fue confirmada por su representante, Carla Alexander, en redes sociales, aunque no se desvelaron las causas del deceso.

"Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años", escribió Alexander, quien la representó por casi 20 años.

"Quizá se fue de este mundo, pero no de nuestros corazones. Descansa en paz Carla J. Jeffery", añade en la descripción.

Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston (Texas, Estados Unidos) y comenzó su carrera en la actuación influenciada por sus hermanos.

La actriz formó parte de películas como 'Phat Girlz' (2006), y de series como 'Curb Your Enthusiasm', de Larry David, o 'Meet the Blacks'.

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En 2018 debutó en la primera película de 'Zombies' en el papel de Bree, una alegre animadora y mejor amiga de Addison Wells, personaje principal de la franquicia interpretado por Meg Donnelly, y posteriormente fue parte de sus secuelas.