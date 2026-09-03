Mueren 44 civiles en ataques de un grupo ligado al EI en zonas afectadas por ébola en RDC

"Hemos podido contabilizar 44 cadáveres de civiles, además de cuantiosos daños materiales. Se incendiaron viviendas y se robaron pertenencias", declaró el coordinador de la sociedad civil de la provincia de Ituri, Dieudonné Lossa.

Los ataques comenzaron el pasado 26 de agosto y se extendieron durante seis días en diez localidades (incluidas Lelesi, Mabakufa, Kalongo, Mahihi y Amani) del territorio de Mambasa, donde se ha producido un desplazamiento de personas hacia Bunia, capital de Ituri, el epicentro del actual brote de ébola.

Este movimiento poblacional ha hecho temer una mayor propagación del virus, del que ya se han contabilizado 6.250 casos y 3.039 muertos confirmados, según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos actualizados hasta el 1 de septiembre.

El administrador policial del territorio de Mambasa, el coronel Jean-Baptiste Matadi, se limitó a confirmar a EFE que la zona ha sufrido numerosas incursiones de las ADF en las últimas semanas, si bien no divulgó cifras de víctimas.

"Estas operaciones, llevadas a cabo por los rebeldes de las ADF, tuvieron lugar el mes pasado. Pero aún no tengo todos los detalles", añadió Matadi.

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Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).