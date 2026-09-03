Nepal continúa la búsqueda de 900 trabajadores de hidroeléctricas desparecidos tras riada

Las labores, llevadas a cabo por el Ejército de Nepal junto con expertos internacionales, han supuesto una larga lucha contra toneladas de lodo para acceder a túneles subterráneos a lo largo de la cuenca del río Trishuli, donde se cree que podría haber decenas de trabajadores atrapados.

El Ejército informó el jueves que decenas de rescatistas están trabajando contrarreloj en las centrales Langtang Hydro, Chilime Hydro, el Proyecto Hidroeléctrico Rasuwagadhi y Trishuli-3 'B'.

En Trishuli-3 'A' casi un centenar de rescatistas han usado cinco retroexcavadoras y han recurrido a explosivos desde esta madrugada para intentar desbloquear la entrada de un túnel, según reportó el medio local Kantipur.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, dijo el lunes que 279 personas habían sido rescatadas de los complejos hidroeléctricos.

Especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en operaciones de búsqueda de los trabajadores, después de que el país solicitara asistencia internacional específica para intervenir en los túneles afectados.

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Las riadas del pasado 26 de agosto, uno de los mayores desastres en los últimos años en la nación del Himalaya, causaron importantes daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras, además de arrasar viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

Al menos 1.252 personas han muerto y 4.216 siguen desaparecidas según el último reporte nepalí; mientras que en el Tíbet, región también afectada, las autoridades chinas dan cuenta de 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar.