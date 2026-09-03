Oposición chilena reprocha insultos de Milei en visita a Chile y pide condena del Gobierno

"El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos (...) Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista (Salvador) Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años", espetó Milei.

Las reacciones de la oposición chilena no se hicieron esperar y el Partido Socialista (PS) expresó su "más enérgico rechazo" a las declaraciones del jefe de Estado argentino, que tras concluir su discurso en el encuentro que reúne a la ultraderecha iberoamericana sostuvo una reunión bilateral con Kast en La Moneda.

"Encontrándose en territorio nacional (Milei), se permitió insultar al Presidente Salvador Allende, celebrar su derrocamiento y agraviar la memoria de miles de chilenas y chilenos que fueron víctimas de la dictadura", señaló la formación en un comunicado.

"Resulta inaceptable que un mandatario extranjero venga a Chile a reivindicar un golpe de Estado contra un Presidente elegido democráticamente y a utilizar epítetos y groserías para referirse a quienes piensan distinto", subrayó la colectividad.

El PS exigió al Gobierno que "exprese formalmente su rechazo frente a estas declaraciones" y recalcó que "la dignidad nacional, la soberanía y nuestra historia democrática deben ser defendidas con independencia del signo político del gobierno de turno".

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Por su parte, el senador del Frente Amplio Diego Ibañez envió un directo mensaje a Kast.

"Luego de mentir sobre el Estrecho de Magallanes, Kast permite que Milei venga a Chile a polarizar, a insultar a quienes piensan distinto y a agraviar al expresidente Allende", publicó en redes sociales.

"Presidente Kast: una cosa son las legítimas diferencias políticas, y otra muy distinta es permitir que otro Presidente pisotee nuestra diplomacia, nuestra soberanía y nuestra memoria ¿Quién gana con todo esto? Por la bandera que lleva en su chaqueta, hágase respetar", concluyó el parlamentario.

Ibañez hizo referencia al impás diplomático que llevó a que la Cancillería chilena enviara una nota de protesta a Argentina por las declaraciones de un oficial del Alto Mando de la Fuerza Aérea en relación a la soberanía en el Estrecho de Magallanes.

Tanto el Gobierno argentino como Kast dieron por superada la polémica y el presidente chileno recalcó que "Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control" del corredor biocéanico.

Milei llegó a Chile hoy para participar del V Foro Madrid en Santiago, una alianza impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso que plantea reforzar la coordinación internacional del sector en un contexto de cambio político tras múltiples triunfos electorales en la región.