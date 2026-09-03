Pashinián dice que si Rusia decide retirar su base militar, Armenia no se opondrá

“Si Rusia decide retirar la base militar de Armenia, no nos opondremos, pero si expresan su deseo de permanecer allí, también estamos dispuestos a discutirlo”, dijo Pashinián, citado por la agencia Armenpress.

Agregó que Armenia nunca ha planteado la cuestión sobre el futuro de la base militar rusa en su territorio. “Nunca hemos planteado estas cuestiones durante ese tiempo”, dijo en alusión tanto al período que está en el poder, como a las más de tres décadas de presencia de la base rusa en Armenia.

Pashinián respondió así a declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien dijo este martes que en caso de que Armenia solicite la retirada de la base rusa de su territorio, eso puede ocurrir “mañana mismo”.

“Si Armenia considera que no necesita la base rusa, nos iremos mañana mismo”, dijo el jefe del Kremlin en un momento en un momento en el que Moscú y Ereván, otrora grandes aliados, se están distanciando cada vez más.

Asimismo agregó que si el pueblo quiere que la base rusa siga en Gyumri, los militares no se moverán.

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El mandatario ruso también habló de su reunión esta semana con el primer ministro armenio y reiteró la postura rusa sobre la necesidad de que Ereván elija si continúa en la Unión Económica Eurasiática, liderada por Moscú, o pide el ingreso en la Unión Europea.

A este respecto, adelantó que ha invitado a Pashinián a visitar Moscú para abordar nuevamente ese asunto con los equipos técnicos de ambas partes.