Plantón contra ley minera y TLC con Canadá por amenazas a los recursos hídricos en Ecuador

Acompañados de tambores y tras una ceremonia ancestral, una veintena de manifestantes recordaron que lograron que "se revea la licencia ambiental que se había emitido por parte del Ministerio del Ambiente para la fase de explotación del proyecto Loma larga, que está ubicado en Kimsacocha, en los páramos de la ciudad de Cuenca" (sur).

"Hemos avanzado en la resistencia, ahora queremos plantear nuevas exigencias", explicó a EFE Carlos Novillo, miembro del Cabildo popular del agua de Cuenca, entre las que mencionó la eliminación de las siete concesiones mineras de la zona.

Novillo destacó que de esa zona nace el 60 % del agua que va al proyecto Paute Mazar, uno de los más importantes del país, por lo que exigen que el Gobierno "cancele el proyecto, elimine las concesiones y respete las consultas ambientales" en las que la población ya rechazó la minería en la fuentes de agua.

En el plantón en los exteriores del Ministerio de Ambiente y Energía, en Quito, Rosalía Paguay, vicepresidenta de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay, denunció que en plena vía pública, en los páramos de Kimsacocha, "hay un portón gigante, con candados y cadenas, y un guardia 24 horas".

"Nos han dicho que no podemos ingresar a este páramo, a nuestra casa, nuestro hogar, nuestro territorio. Es más, nos han dicho que deberíamos presentar un documento escrito pidiendo permiso a la empresa minera canadiense, a la Dundee Precious Metals", dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se preguntó ¿cómo es posible que una empresa minera canadiense sea dueña de un territorio. Estamos totalmente indignados y frustrados", aseveró al anotar que los "verdaderos dueños" son las "comunidades ancestrales".

Recordó que en los páramos nacen riachuelos que posteriormente llegan a las comunidades y a Cuenca. "Estas aguas también bajan por el río Amazonas y hacia el río Guayas, al océano", señaló.

Agregó que si los páramos de Kimsacocha "se envenenan con tóxicos y ácidos", se contaminarían otras aguas.

"Queremos que el modelo económico no solo se mida en billetes verdes. Queremos que nos garanticen agua limpia" para esta y las futuras generaciones, indicó.

Ese acuerdo con Canadá, abre "las puertas de par en par para que sigan viniendo más empresas mineras canadienses. Esto quiere decir que no solo el páramo de Kimsacocha está en peligro, sino también los páramos de todo el país", alertó.

El proyecto Loma Larga, en el que se prevé una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para la construcción de las instalaciones de la mina, abarca el Área Nacional de Recreación Kimsakocha.

En 2021, los cuencanos votaron en una consulta popular contra las actividades extractivistas en el territorio, y el año pasado una multitudinaria manifestación rechazó los proyectos mineros.

La oposición a este proyecto minero está encabezada por el excandidato presidencial y activista ambiental Yaku Pérez, quien cree que provocaría la desaparición del complejo de lagunas de Kimsacocha, algo que la empresa niega.