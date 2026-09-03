Policía israelí detiene a colono por agresión en el acoso a la aldea palestina de Qusra

"Se detuvo a un sospechoso de estar implicado en la agresión violenta que tuvo lugar en la localidad de Qusra el pasado sábado", recoge un comunicado emitido por la Policía, en el que explica que participaron en la operación la inteligencia interior de Israel (el Shin Bet) y la unidad especial de la Policía en el norte de Cisjordania.

El detenido es un colono de 19 años que será interrogado y llevado a vista judicial.

"Se espera que la Policía solicite la prórroga de su detención", continúa el texto.

El sábado 29 de agosto, "decenas" de colonos (según la información publicada entonces por el Ejército de Israel) invadieron una casa en Qusra y se atrincheraron en su interior cuando la familia palestina que allí residía seguía en la vivienda.

A lo largo de la incursión de estos colonos en Qusra, lanzaron piedras a la población palestina. Una mujer resultó herida leve.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detenido, que no ha sido identificado, marca el primer arresto por parte de la Policía a raíz de la agresión.

El ataque del pasado sábado forma parte de un asedio que comenzó el 9 de agosto, cuando varios colonos montaron un toldo fuera de varias casas de la aldea para presionar a sus habitantes e impedir cualquier movimiento en la zona.

Aunque días después el Ejército desmontó la estructura y echó de allí al grupo, los colonos siguen recorriendo el área (que las fuerzas armadas declararon zona militar cerrada, impidiendo el movimiento a civiles y periodistas o activistas) y las familias de las casas asediadas continúan atrapadas en sus hogares.

"La situación sigue igual. No ha cambiado nada", dijo este jueves a EFE en mensajes de texto Qusay Abu Ridi, que reside en una de las casas asediadas. "El Ejército sigue rodeando la casa y nadie puede entrar o salir sin coordinarlo (con él)".

El 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación, según un estudio de la ONG israelí Yesh Din.

Sólo un 3 % de las investigaciones policiales han derivado en condenas totales o parciales desde 2005, afirma la misma organización.