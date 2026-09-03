Primer ministro de San Cristóbal y Nieves sufre derrame cerebral y es cuidado en Martinica

De acuerdo con el diario local Martinique La Première, Drew, de 49 años, ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital el pasado lunes por la noche después de experimentar dolores de cabeza y náuseas.

La publicación indicó que Drew quedó bajo observación y fue tratado por un equipo de cuidados intensivos, dirigido por Dabor Resière.

El galeno aseguró que el estado de salud de Drew se estabilizó tras el tratamiento y que no se espera que sufra secuelas permanentes.

El periódico también informó que Drew expresó su gratitud por la atención brindada por los profesionales de la salud en Martinica y tiene la intención de conversar sobre la calidad y disponibilidad de la atención médica allí con otros líderes de la Comunidad del Caribe.

El diagnóstico de derrame cerebral informado no ha sido confirmado públicamente por el Gobierno de San Cristóbal y Nieves ni por el equipo médico de Drew.

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En su actualización oficial más reciente, emitida el lunes, la Secretaría del Gabinete dijo que Drew había llegado a un centro médico no revelado en el extranjero y estaba sometiendo a pruebas diagnósticas programadas y evaluaciones por especialistas.

El Gobierno dijo que Drew permanecía en condición estable, plenamente alerta y de buen ánimo, y que los especialistas del centro en el extranjero habían consultado directamente con el equipo clínico del Hospital General Joseph N. France en Basseterre para revisar sus registros médicos y coordinar su plan de atención.

El Gobierno de San Cristóbal y Nieves había dicho anteriormente que Drew acudió a dicho hospital el domingo por la noche después de experimentar una leve molestia, náuseas y dolor de cabeza.

Fue ingresado para observación y se sometió a una evaluación clínica y revisiones diagnósticas.

La Secretaría del Gabinete dijo que sus médicos lo encontraron despierto, alerta y en condición estable, y recomendaron que fuera trasladado al extranjero para observación especializada y monitoreo preventivo.