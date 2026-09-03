Putin niega impuesto de guerra para empresas, que han donado miles de millones de dólares

"Protesto, no hay recaudaciones, hay donaciones voluntarias. Que son cosas absolutamente diferentes", dijo Putin durante el plenario del Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok.

Insistió en que el Kremlin no ha exigido nada a las compañías y "tampoco ha urdido, de ninguna manera, esta situación".

"Es, efectivamente, una iniciativa del empresariado. No es una recaudación. Yo me reuní con representantes de círculos empresariales. Esas personas, de manera absolutamente sorprendente para mí, se ofrecieron a contribuir de manera concreta", explicó.

Añadió que esos empresarios le dijeron: "Trabajamos en este país, somos ciudadanos de este país. En definitiva, hemos acumulado un patrimonio considerable y el negocio goza de buena salud, pese a todos los problemas. Queremos contribuir en las actuales condiciones en desarrollo, en la economía, en el ámbito social, que es lo más importante".

Putin estimó "en cientos de miles de millones de rublos" dichas contribuciones empresariales que son transferidas "directamente en la cuenta del Ministerio de Finanzas, que distribuye dichos fondos, principalmente para necesidades sociales".

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"Quiero agradecer al mundo de los negocios en Rusia, incluido los colegas sentados hoy aquí, por esa iniciativa. Muchas gracias", subrayó.

En marzo pasado el Kremlin admitió que, al menos un oligarca se ofreció a financiar la guerra en Ucrania en una reunión a puerta cerrada con el presidente, quien, según medios independientes, pidió donaciones para poder continuar la campaña militar ante el creciente déficit del presupuesto público.

"No fue iniciativa del presidente Putin. Aunque, por supuesto, el jefe de Estado celebró tal iniciativa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Peskov argumentó que la decisión fue tomada debido a que "la gran mayoría de los asistentes a la reunión comenzaron sus negocios en la década de 1990 y que estos, en su mayoría, estuvieron de alguna manera vinculados con el Estado".

Por ello, "muchos ahora consideran que es su deber realizar dichas contribuciones", aclaró.

Algunos de los presentes respondieron de inmediato a la solicitud, como el oligarca daguestaní Suleimán Kerímov, quien prometió aportar 100.000 millones de rublos (unos 1.232 millones de dólares).

La idea original de recaudar fondos entre los oligarcas rusos partió del jefe de la mayor petrolera rusa, Rosneft, Ígor Sechin, muy próximo a Putin desde sus tiempos en el KGB soviético.

La economía rusa evitó la recesión al crecer en el segundo trimestre un 0,6 %, según el informó el miércoles el servicio nacional de estadísticas.