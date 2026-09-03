Putin quiere que la Ruta del Norte, alternativa a canal de Suez, sea navegable todo el año

"Tenemos el objetivo de que la navegación por esta ruta sea posible el año entero", aseveró en su discurso en la sesión plenaria.

El llamado Corredor de Transporte Transártico incluye la Ruta Marítima del Norte, los mares interiores y las instalaciones de la infraestructura portuaria y de transporte a todo lo largo del litoral ártico ruso, y gracias al calentamiento global, se convierte en una alternativa viable a otras rutas logísticas internacionales.

Putin señaló que este corredor, que "va de San Petersburgo y Múrmansk a través de la Ruta Marítima del Norte hasta Vladivostok y luego a los países del sudeste asiático (...) en las actuales condiciones de riesgos para la navegación y el comercio globales está llamado a garantizar la flexibilidad y seguridad de los suministros internacionales".

Añadió que el desarrollo de esta ruta abre "nuevas posibilidades para el transporte de carga de tránsito y cabotaje, para el suministro ininterrumpido de las regiones árticas de Rusia".

"Esperamos que para fines de la década en curso el volumen de cargas por el Corredor Transártico será de al menos 70 millones de toneladas anuales. Es decir, crecerá al menos al doble del nivel actual", sostuvo.

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El mandatario ruso destacó que esta iniciativa está destinada a "interconectar el espacio logístico de las regiones del Lejano Oriente y el Ártico".

"Llamo a los colegas del Gobierno a concluir rápidamente los preparativos del plan de desarrollo y comenzar a implementarlo", indicó.