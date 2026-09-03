Putin vincula rumores de segunda movilización con intentos de influir en elecciones rusas

"No se da ningún escenario a día hoy que exija una movilización. Es un ataque informativo por parte del enemigo en vísperas de las elecciones a la Duma en un intento de influir en sus resultados", comentó Putin durante el plenario del Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad de Vladivostok.

Putin y otros dirigentes rusos han negado categóricamente en las últimas semanas planes de movilizar a los reservistas, lo que podría restarle muchos votos al partido del Kremlin, Rusia Unida, ya que la anterior movilización provocó en septiembre de 2022 el éxodo de cientos de miles de hombres en edad militar.

De hecho, cientos de jóvenes acudieron a mediados de agosto al Tribunal Supremo para apoyar al único partido ruso, Yábloko, que aboga por negociaciones de paz, tras lo que la policía les amenazó con llevarlos a los comisariados militares.

"No tenemos ningún problema desde el punto de vista del reclutamiento de soldados", insistió Putin.

En cambio, subrayó que el enemigo pierde cada mes más hombres de los que logra reclutar, bajas que estimó en 8.000-12.000 hombres, lo que obliga a Kiev a capturar -según se puede ver en internet y por televisión, comentó- a los ucranianos en edad militar "como perros callejeros y arrastrarlos por la fuerza al frente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Ucrania "la motivación es muy baja y el número de desertores es muy alto. Allí sólo oficialmente se han incoado más de 300.000 casos penales por deserción. Y, en realidad, por supuesto, yo creo que serán medio millón, como mínimo", resaltó.

Según medios y organizaciones independientes rusas, desde hace semanas se informa de casos de reclutamiento forzoso de hombres en diferentes regiones de este país.

También informaron sobre que en algunas localidades, los vecinos incluso han creado grupos de vigilancia para evitar que la policía detenga y envíe al frente a sus ciudadanos.

La inteligencia occidental estima desde el pasado año en más de 30.000 las bajas mensuales del ejército ruso, que ha avanzado este año sólo marginalmente en el Donbás.