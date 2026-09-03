R. Checa rechaza las explicaciones rusas sobre el ataque híbrido en Leipzig (Alemania)

Macinka consideró "convincente" la atribución de la responsabilidad rusa hecha por Alemania y a la que han llegado también las "conclusiones independientes de dos servicios de inteligencia checos".

"Basándose en información contundente facilitada por la parte alemana, así como en la propia inteligencia de dos servicios de seguridad de la República Checa, el ministro rechazó la explicación de la embajadora, que calificaba estos incidentes como provocaciones al servicio de intereses ajenos", indicó Exteriores checo en un comunicado.

En esa nota, Macinka expresó también su solidaridad con Alemania.

Además, pidió a Rusia que desescale la tensión y haga propuestas que conlleven a una paz en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Además, anunció que endurecerá las condiciones del personal diplomático y técnico ruso en República Checa como medida recíproca a la tomada por Rusia con los representantes checos en Moscú.