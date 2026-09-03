Reform UK de Farage inicia su congreso con el ultraderechista francés Bardella de invitado

Bardella intervendrá ante los delegados el viernes a las 12:30 horas (11:30 GMT), en la primera de las dos jornadas de debate político, después de que este jueves se celebre una sesión exclusiva para el mundo empresarial.

El propio Farage, que mantiene una estrecha relación personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará un discurso también el viernes a las 15:50 horas (14:50 GMT), antes de cerrar el congreso con otra alocución en la tarde del sábado.

Entre esas dos jornadas intervendrán asimismo varios portavoces destacados de la formación, entre ellos algunos antiguos ministros y exdiputados conservadores que en el último año se han pasado a Reform UK, como Robert Jenrick y Suella Braverman.

Reform UK afronta este congreso con el reto de proyectar unidad después de un periodo de desavenencias internas y de consolidar su proyecto político ante su reciente caída en las encuestas, en medio de investigaciones sobre la financiación del partido.

Después de lograr una victoria histórica en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo, la formación perdió el primer puesto en intención de voto tras la llegada al Gobierno de Andy Burnham el 20 de julio, cuando el Partido Laborista recuperó el liderazgo por primera vez desde marzo de 2025.

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Reforzando esa tendencia, un sondeo publicado el martes por More in Common situó a Reform UK en tercer lugar, con un 22 % del apoyo, por detrás de los laboristas, con un 26 %, y de los conservadores, que recuperan posiciones y escalan al segundo puesto con un 23 %.

Durante el verano, el partido de Farage presentó una serie de iniciativas para reconectar con el electorado, entre ellas un plan para deportar a miles de presos extranjeros para que cumplieran sus condenas en sus lugares de origen o en terceros países.

También propuso la denominada 'Operación Fortaleza', que contempla desplegar a la Marina Real para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha y devolver a sus ocupantes a Francia, una medida considerada impracticable por sus rivales y varios expertos.

A nivel personal, Farage busca afianzar su posición mientras el Parlamento investiga si incumplió las normas al no declarar un regalo de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) que recibió en abril de 2024 del empresario de criptomonedas Christopher Harborne.

Además, la Policía examina dos donaciones de 250.000 libras (291.000 euros) cada una realizadas a Reform UK en mayo de ese año por Fiona Cottrell, madre de George Cottrell, antiguo asesor del dirigente británico condenado en Estados Unidos por delitos financieros.

Ante la polémica, Farage dimitió el pasado 7 de julio como diputado por la circunscripción de Clacton para someter de nuevo su mandato al voto de los electores. Ganó la elección parcial del 14 de agosto con un 63,3 % de las papeletas, frente al 46,2 % obtenido en las generales de julio de 2024, aunque los principales partidos británicos no presentaron candidatos.

Además de su retroceso frente a laboristas y conservadores y de las acusaciones de estar cada vez más dominado por antiguos 'tories' tránsfugas, Reform UK afronta otra amenaza: el avance de Restore Britain, un partido creado en febrero y situado aún más a la derecha, liderado por Rupert Lowe, antiguo compañero de filas de Farage convertido ahora en rival político.