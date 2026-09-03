Mundo
03 de septiembre de 2026 a la - 15:55

Registran un sismo de magnitud 3,4 en provincia costera ecuatoriana del Guayas

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Quito, 3 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 3,4 se registró este jueves en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Por EFE

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 10:50 hora local (15:50 GMT) a 0,93 grados de latitud sur y a 79,78 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 73 kilómetros y a 20,58 kilómetros de la localidad de Velasco Ibarra, en el Guayas (suroeste).

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.