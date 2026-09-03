República Dominicana acogerá en septiembre el Encuentro Iberoamericano de Museos

El encuentro, organizado por el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Programa Ibermuseos, se celebrará bajo el lema 'Patrimonios compartidos, futuros comunes' y tendrá lugar por primera vez en República Dominicana.

La agenda incluye debates sobre la diversidad y la apropiación social del patrimonio, el impacto de la inteligencia artificial en las narrativas museísticas y la protección de los territorios bioculturales frente a los riesgos climáticos.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura destacó que el evento busca propiciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como fortalecer las redes de colaboración y las políticas públicas relacionadas con los museos en Iberoamérica.

El Encuentro Iberoamericano de Museos es una iniciativa del Programa Ibermuseos, creado en 2007 como espacio de cooperación, diálogo e intercambio técnico entre los países de la región.

Ibermuseos es un programa de cooperación intergubernamental orientado al fortalecimiento del sector museístico iberoamericano, que actualmente articula una red de 22 países y trabaja en áreas como el desarrollo de políticas públicas, la formación de profesionales y la protección del patrimonio museológico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las instituciones museísticas de la región, que superan las 10.000.