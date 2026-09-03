Roncagliolo: "La guerra dentro de la Iglesia está llegando a límites suicidas"

Una lucha que se remonta al Concilio Vaticano II, recordó en rueda de prensa, y que en los últimos tiempos "está llegando a límites suicidas".

"Desde fuera, parece de izquierdas y derechas, pero desde dentro tiene más que ver con dónde ven a Dios, si en el cielo o en la tierra", apuntó.

"Los abusos sexuales se han empezado a usar como arma en esta guerra", señaló el escritor, autor de una trilogía sobre la Iglesia católica y el poder: 'Abril rojo' (2006), ganadora del Premio Alfaguara, 'Y líbranos del mal' (2021) y 'El año en que nació el demonio' (2023).

'El pastor y los lobos' (Seix Barral) repasa la trayectoria del pontífice actual, el estadounidense Robert Prevost, especialmente su etapa de sacerdote agustino en el Perú y obispo de Chiclayo, y cómo abordó el escándalo de la asociación ya disuelta Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

"Es un caso brutal porque no solo se trata de abusos sexuales, sino también delitos financieros y asesinatos de campesinos que defendían sus tierras", indicó Roncagliolo, que equiparó al Sodalicio con organizaciones como el Opus Dei en España y los Legionarios de Cristo en México, todos ellos "protegidos" del papa Juan Pablo II.

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El escritor recordó que una de las últimas cosas que hizo el papa Francisco antes de morir fue disolverlo, en enero de 2025, tras una larga serie de investigaciones en las que Prevost tuvo un papel crucial.

Roncagliolo considera que el hecho de que León XIV recibiera en el Vaticano, el pasado mes de marzo, a Gareth Gore, autor de un libro de graves acusaciones contra la organización española, que califica de "secta abusiva", es una señal diáfana.

"Cuando Francisco se hizo una foto con los periodistas que investigaron los abusos del Sodalicio, acabaron cerrándolo; esa foto es un mensaje muy claro", subrayó.

El autor cree que, en esta guerra que describe, el papa ha ido jugando distintas cartas. "Los grandes críticos de Francisco están encantados, porque ha recuperado el rito tradicional y ha abandonado los temas LGTBI; en cambio, ha consolidado la parte social".

En cuanto a las investigaciones por abusos sexuales, el escritor peruano cree que, por el momento, es el asunto "en el que menos éxito ha tenido", y mencionó las quejas manifestadas por las víctimas durante su reciente visita a España y en Perú, adonde el papa viajará en noviembre próximo.

"Espero que tenga un plan oculto, que es muy de su estilo, pero hasta el momento diría que las víctimas esperaban más", dijo.

Formado en el catolicismo de la teología de la liberación, Roncagliolo confiesa que en algún momento, durante la investigación para este libro, pensó que era una historia tan buena que alguien se le iba a adelantar. Pero aunque se han publicado otros libros sobre el papa, cree que para esta historia "hacía falta ser peruano y haber tenido una educación católica".

El libro es también una exploración de la fe, que "proporciona un refugio contra el miedo, un alivio ante el dolor, un sentido y una comunidad, cosas que hacen mucha falta en un mundo que cada vez da más miedo y más dolor", opinó.

"A mi me pilla en un momento en que creo en pocas cosas, vivimos en un mundo en el que todo se está yendo de madre, por lo que quiero creer que este señor (el papa) es realmente bueno, pero hasta el bien es imperfecto, todos estamos siempre entre el pastor y los lobos", sintetizó.