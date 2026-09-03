Rusia cerrará todas las filiales del Instituto Goethe tras cierre de la Casa Rusa en Bonn

"Los alemanes tienen aquí filiales del Instituto Goethe. En Moscú, San Petersburgo, Yekaterimburgo. Naturalemente, serán cerradas después de que expulsaron nuestro centro cultural", aseveró durante una intervención en el Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok.

El jefe de la diplomacia rusa señaló que de no tomar esta decisión, "no nos respetaríamos a nosotros mismos".

"Ellos dieron de modo consciente este paso, -no podían no comprender algo así- que significa el fin de la presencia cultural de ellos en Rusia que quedaba pese a todas las peripecias ucranianas en nuestras relaciones con Occidente", dijo.

El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos.

El lunes el Gobierno alemán responsabilizó de este "ataque híbrido" a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas, la cancelación del contrato que permite la actividad al centro cultural Casa Rusa en Berlín y la convocatoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador del país de Vladímir Putin en Berlín.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Alemania no tiene pruebas de que Rusia amenace a Alemania y vinculó las acusaciones de Berlín a la difícil situación política interna de la nación europea.