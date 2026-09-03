Rusia derriba durante la noche 416 drones ucranianos, más de 60 en la región de Moscú

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 416 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, indicó en Telegram el mando castrense ruso.

A su vez, Sobianin reportó el derribo de 64 drones ucranianos en la región de Moscú, sin puntualizar donde fueron derribados.

Según pudo constatar EFE, al sur de la capital rusa se escuchó cerca de una decena de explosiones en la mañana.

Las autoridades aeronáuticas rusas anunciaron la interrupción temporal de las operaciones del aeropuerto Domodédovo, ubicado al sur de Moscú, y limitaciones en las operaciones de las terminales aéreas de Sheremétievo, al norte de la capital rusa.

De momento se desconoce si se han registrado daños a consecuencia de los ataques de la pasada noche.