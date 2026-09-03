Rusia vincula política europea de puertas abiertas a crisis migratoria de la UE

"Fíjense en la crisis migratoria provocada por la política no ya de puertas abiertas, sino de puertas abiertas de par en par, que venga quien quiera", aseveró durante una intervención en el Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.

Señaló que "la Unión Europea ya ha dejado de ser esa asociación económica a la que hace 20 años todos querían ir buscando beneficios".

"Está claro que todo esto crea ventajas, pero estas ventajas en estos momentos se ven fuertemente socavadas", indicó.

Señaló que la política de 'puertas abiertas' en un principio "reflejaba el humanismo de la Unión Europea".

"Pero ahora, en toda una serie de países, incluyendo Alemania y Reino Unido, que en algún momento fue miembro de la UE, los migrantes se convierten en la mayoría, una mayoría física. Fíjense en muchos políticos europeos. No son de origen local", sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseguró que esto no sería algo cuestionable si no se hubiera convertido en un problema político interno.

"Este predominio de los inmigrantes se está convirtiendo en un problema para el desarrollo interno. Genera descontento entre la población autóctona, que se ve obligada a pagar impuestos para mantenerlos", indicó el jefe de la diplomacia rusa.

Añadió que "los ciudadanos ucranianos también entran en esta categoría desde el inicio de la operación militar especial, cuando huyeron masivamente de su país, han recibido subsidios y beneficios en los países de la UE que, en muchos casos, superan con creces las prestaciones por desempleo que reciben sus propios ciudadanos en esos mismos países europeos".

Según Lavrov, esta política de la UE hacia los migrantes "está provocando protestas internas, descontento interno y devaluando la esencia económica de la Unión Europea".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comentó este lunes en un entrevista en la cadena SER que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

"Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania", sostuvo.

A finales de julio el Ministerio de Exteriores ruso calificó como "colapso de la política migratoria de la Unión Europea" la masiva e irregular entrada de migrantes en Ceuta.

"En cualquier caso, se trata de una catástrofe humanitaria que nos afecta a todos, pero al mismo tiempo, no podemos negar que supone un colapso de la política migratoria que la Unión Europea ha seguido durante muchos años", comentó el viceministro de Exteriores, Alexander Gruskó, citado por la agencia TASS.

El diplomático aseguró que las autoridades rusas "confían en que el gobierno español encontrará la manera de resolver el problema", al tiempo que añadió que "España podría haber invertido su dinero no en Ucrania, sino en abordar su propia seguridad".

Rusia reaccionó inmediatamente a estas declaraciones y pidió a España pruebas sobre su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta.

"Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y solo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa, según informa la agencia Interfax.

Zajárova añadió que, "sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar".