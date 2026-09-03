Seúl promete apoyo a sus firmas ante posibles aranceles "selectivos" de EE.UU. a los chips

"El Gobierno seguirá de cerca la evolución de la situación y mantendrá estrechas consultas con Estados Unidos para evitar cualquier impacto desfavorable sobre nuestras empresas", dijo la oficina presidencial surcoreana a EFE.

Agregó que, según la información de la que dispone, Washington todavía no ha concretado los detalles relativos a los aranceles estadounidenses a los semiconductores.

Lutnick explicó el miércoles en una entrevista con la cadena CNBC que la Administración de Donald Trump trabaja en una política arancelaria "selectiva", bajo la cual las empresas que fabriquen en Estados Unidos no pagarían los gravámenes, mientras que aquellas que produzcan fuera tendrían que afrontarlos para acceder al mercado estadounidense.

Corea del Sur alberga a Samsung Electronics y SK hynix, los dos principales fabricantes mundiales de chips de memoria y las dos empresas de mayor capitalización bursátil del país.

Samsung ya cuenta con instalaciones de producción de semiconductores en Texas, mientras que SK hynix tiene una inversión en marcha en Indiana, centrada principalmente en el empaquetado avanzado de memorias.