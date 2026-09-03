Sibiga agradece a su homólogo indio el llamamiento de Modi para poner fin a la guerra

"La India es una potencia mundial y acogemos con satisfacción el llamamiento del primer ministro Modi para pasar de una guerra interminable a poner fin a la guerra", escribió en su cuenta de X Sibiga al término de su reunión en Kiev con Jaishankar, quien visitó por primera vez como ministro el país invadido por Rusia.

Sibiga aludió a las declaraciones que Modi hizo el lunes en las que criticó que el conflicto siga, después de una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek (Kirguistán).

En dicho encuentro, el mandatario indio hizo un firme llamado al cese de las hostilidades, advirtiendo que la prolongación del conflicto "hace retroceder a la humanidad".

En Kiev, el ministro de Asuntos Exteriores de la India subrayó que la guerra "se resolverá con diplomacia y negociaciones", según unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

"Eso es a lo que estamos llamando", apuntó Jaishankar, que destacó que su país, uno de los grandes compradores de hidrocarburos rusos, espera comprensión respecto a esas adquisiciones que necesita una nación poblada por 1.400 millones de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Déjeme decir que este conflicto, que se prolonga cinco años, no terminará porque alguien compre o deje de comprar petróleo, aluminio, minerales, metales o fertilizantes", subrayó el titular de Asuntos Exteiores indio.

En su mensaje en X, Sibiga destacó que había tratado asuntos bilaterales con su homólogo indio además de temas como la restauración de la libre navegación en el mar Negro y la seguridad alimentaria global.

El ministro ucraniano celebró la visita de su homólogo indio en un momento en el que Rusia está "escalando" los ataques contra las ciudades, infraestructura y la flota civil.

"Nuestra capital está constantemente bajo ataques y realmente valoro la visita valiente de mi homólogo", apuntó Sibiga.